Els concursants de la segona edició d'Operación Triunfo han celebrat el seu particular retrobament. TVE en va preparar un d'especial -amb espectacle al Palau Sant Jordi inclòs- el 16 d'octubre del 2016 per celebrar els 15 anys de la primera fornada de participants del reality musical. En canvi, es va oblidar dels que han vingut al darrere i ells han decidit celebrar-ho igualment pel seu compte.Per això, han organitzat el seu particular OT: El reencuentro. Beth -la guanyadora de la segona edició-, Joan Tena, Nika, Marey, Cristie, Tessa, Miguel Ángel Silva, Tony Santos i Enrique Anaut s'han tornat a veure. Ho han fet quedant a casa de Tena, fent un dinar i una remullada a la seva piscina. Lluny dels focus, ha estat el mateix Tena el que ha compartit les (casolanes) imatges del moment al seu canal de Youtube.El vídeo no està precisament carregat de moments antològics i inoblidables, però se'ls veu fer broma i repassar la seva trajectòria després d'abandonar el programa. Al final també s'atreveixen a afinar les seves cordes vocals per cantar a l'uníson la cançó Color esperanza de Diego Torres.