We are going to Beirut!! Part II @joanmasp @jordialbaoficial @jaumedelaiguana @miguel_valldecabres @arturo.canales @javieralvarezmoreno A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Jul 3, 2017 at 7:27am PDT

A Gerard Piqué el casament de Leo Messi li ha sortit car. No només pel viatge o pel regal de l'enllaç, sinó també pels complements que ell mateix va decidir comprar per acabar de reblar la festa. El central blaugrana va decidir passar unes hores al casino -és coneguda la seva afició al joc- i, segons la gerent del complex, es va acabar gastant més de 15.000 euros.El mateix hotel de Rosario, a Argentina, on s'oficiava el casament va habilitar una zona perquè els convidats a l'enllaç poguessin distreure's jugant a pòquer. Segons la gerent del complex, que ha parlat amb una ràdio local, els futbolistes del Barça s'hi van estar una bona estona i el que en va sortir més perjudicat va ser Piqué, que va perdre una fortuna.Al central del Barça, però, el cost de la seva nit de festa no sembla haver-li passat cap factura. Aquest mateix diumenge va penjar un vídeo al seu Instagram en què se'l veia eufòric a bord d'un avió privat. El seu destí? Beirut. Piqué s'hi ha desplaçat per acabar de gaudir dels últims dies de vacances al costat de Jordi Alba i Sergio Busquets, a més del seu representants i d'altres amics.