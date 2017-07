Take a look at the new sandbar island off the coast of Cape Hatteras captured by @chadonka. #visitnc Una publicación compartida de Visit North Carolina (@visitnc) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 12:06 PDT

Expectació a la costa de Carolina del Nord, a l'est dels Estats Units, després de l'aparició en a penes unes setmanes d'una illa de sorra, que ha estat batejada com Shelly Island, per l'abundància de closques (shell en anglès) que s'hi poden trobar. L'illa, al davant de Cap Point, a Buxton, té forma de mitja lluna, una extensió de mig quilòmetre i mig de llarg i uns 146 metres d'ample.Tot i la imatge idíl·lica de l'illa, l'indret presenta uns riscos evidents, segons explica La Vanguardia . La corrent que genera l'oceà entre l'espai de 15 metres que separa la costa i la nova illa és molt forta, i dificulta el seu accés. “La gent no hauria d'intentar caminar ni nedar amb aquesta corrent”, adverteix Dave Hallac, superintendent de la costa nacional de Cape Hatteras.Però hi ha més perills: hams de pescar, acumulats durant dècades i animals perillosos que volten per la zona, com taurons i rajades.Fins ara, dotzenes de persones han hagut de ser rescatades a la Shelly Island. Algunes van creuar amb facilitat amb la marea baixa i després no van poder tornar, amb les corrents més fortes.Les autoritats aconsellen que els visitants utilitzin caiacs o taules per accedir a l'illa, en comptes de fer-ho nedant.