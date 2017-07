01/01/1970

El president trasllada al conseller la "pèrdua de confiança" pels dubtes expressats, i envia un missatge de determinació a l'executiu i el PDECat | El comitè nacional del partit havia fet pinya amb Baiget i no ha rebut bé les formes del seu adeu, interpretat com una desautorització a Pascal | La decisió és "brutal, desconcertant i fora de mida", segons l'entorn de la direcció executiva, consultada per NacióDigital