¿Messi la besó o intentó comérsele la nariz? pic.twitter.com/sFCSHiz6FE — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) 1 de juliol de 2017

Aquí podemos ver el beso de bodas entre Messi y Antonella. pic.twitter.com/kzQZyrefUm — Yin. (@Cris_111720) 1 de juliol de 2017

Pic 1 how normal people kiss

Pic 2 how messi kisses pic.twitter.com/pPWAViyMfK — Aishanaldo (@InhaleCristiano) 1 de juliol de 2017

Les xarxes no perdonen ni el més mínim detall. Qualsevol gest inusual ja és un bon motiu per a començar a generar hastags o els populars i divertits memes. I, si no, que li preguntin a Leo Messi. El futbolista argentí s'ha convertit en un autèntic fenomen viral pel petó que va fer a la seva esposa, Antonella Roccuzzo, el dia del seu casament. Després de donar-se el "sí, vull", Messi va petonejar-la, però va fer un gest estrany que no ha passat desaparcebut a Twitter.L'astre blaugrana va anar a buscar el nas de Roccuzzo amb la boca i, evidentment, a la xarxa no li han faltat múltimples rèpliques en forma dei altres muntatges virals. De fet, un dels primers tuitaires a compartir el vídeo del moment ja es preguntava: "Messi la va besar o va intentar menjar-se el seu nas?". A Twitter no li ha costat gens trobar les respostes més divertides i enginyoses a aquesta pregunta.