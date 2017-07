L'estiu és una època propícia per menjar una bona paella, sobretot després d'un matí a la platja. El bloc Triem Restaurant a través de RAC1 , recomana 10 restaurants on considera que es cuinen les millors paelles de Catalunya. Us els reproduïm a continuació.Si voleu compartir amb els lectors dealtres propostes de paelles, fruit d'agradables experiències gastronòmiques que hagueu viscut, podeu deixar un missatge a la secció de comentaris, a sota, amb el nom del restaurant, l'adreça i una petita explicació de perquè uns ha captivat.Avinguda del LitoralPossiblement les paelles més retratades de Barcelona, unes paelles gegants que porten enmig de la taula acompanyades d’unes culleretes per menjar-la tots d’"allà mateix". La pella de l'Escribà, amb el seu “fumet especial”, costa 21 euros.

Primer pla d'una paella d'arròs. Foto: Xiringuito de l'Escribà

El restaurant Banys Lluís a Sant Pol de Mar. Foto: Banys Lluís

El restaurant Sa Tuna de Begur. Foto: Sa Tuna

Passeig Marítim, 1Xavier Pellicer assessora aquest restaurant amb vistes a la platja de Sant Sebastià. S'hi poden menjar sis arrossos diferents, a uns preus que oscil·len entre 16 i 22 euros.Passeig de Joan de Borbó, 58-59Restaurant ubicat a la Barceloneta. La seva especialitat, la paella amb escamarlans i gambes, es pot degustar per 19,5 euros. Entre setmana, també es pot trobar la paella al menú de 19 euros.Carrer de la Diputació, 220Un dels millors arrossos que hem tastat a Barcelona, és a la llauna i en un bar que té molt poc de bar i molt d’un gran restaurant.Carrer de Premiá, s/nUn restaurant acabat de reformat. S'hi pot gaudir d'una bona paella, segurament la més econòmica de les que presentem.Avenida Doctor Furest, s/nAquest restaurant del Maresme, amb essències de xiringuito, està especialitzat en arrossos i fideuàs.Carrer Platja d’Aiguablava, 6Restaurant situat a la cala d'Aiguablava. Arrossos molt intensos i molt bons. La paella Toc al mar costa18 euros. Per als més exigents, amb una bona butxaca, hi ha un arròs caldós de llagost vermella del Cap de Begur per 42 euros,Platja de Sa Tuna a BegurEn una de les cales més boniques de l’Empordà, on es poden gaudir de grans vistes a la cala, amb una paella o un arròs a la cassola a l’estil empordanès per uns 22 euros.Plaça des Portitxó, 6A la plaça d’Es Portitxó hi podeu trobar aquest petit però encantador restaurant.Passeig de Pau Casals, 64Per acabar, una alternativa més exòtica a la nostra paella és l’arròs que preparen al Far de Sant Sebastià, que des de fa un parell d’anys gestiona el grup Nomo. Un arròs fregit amb espardenyes de la Costa Brava, ceps i trompetes de la mort.