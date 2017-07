Els conductors de l'Estat es creuen uns magnífics pilots i tenen tendència a anar més ràpid del compte. Aquests dos tòpics, repetits habitualment, no podrien ser més ajustats a la realitat. Aquesta és, almenys, la conclusió que es pot extreure de la segona onada de l'enquesta del Centre d'Estudis de Seguretat Viària d'Axa sobre els hàbits -bons i dolents- de les persones que es posen al volant almenys tres cops per setmana a l'Estat.El sondeig, realitzat en una mostra de 3.000 persones, ajuda a donar validesa a cinc tòpics. El primer, que els conductors es creuen uns grans cracks del volant. El 30% dels enquestats diu sentir-se "totalment segur" de les seves habilitats i el 65% "bastant segur". El percentatge baixa en el cas dels motoristes: només un 20% se senten "totalment segurs" i un 56% ho estan bastant.L'enquesta també certifica que els ciclistes no són prou respectats a la carretera. La sinistralitat del col·lectiu és molt elevada i el 56% dels conductors reconeix que no respecta "gairebé mai" la distància de seguretat a l'hora d'avançar un ciclista, que és d'almenys 1,5 metres. A més, la gran majoria de conductors tampoc s'adequa als límits de velocitat. La meitat reconeix circular entre 30 i 40 quilòmetres per hora per sobre del que està recomanat en vies ràpides, mentre que a ciutat un 33% admet que va més ràpid del compte.El sondeig també confirma que les dones són més prudents. Elles estan més sensibilitzades davant el risc que comporta la carretera i respecten més els excessos de velocitat i els descansos. De fet, la percepció de perill entre les conductores és un 25% més alta que entre els conductors. Les companyies asseguradores ho saben i, per això, a elles els resulta més barat contractar una assegurança.Finalment, l'enquesta d'Axa confirma un darrer tòpic: que els semàfors en taronja són interpretats per la gran majoria de conductors com si estiguessin en verd. El 86% de les persones enquestades reconeix que ha desenvolupat el costum de no aturar-se quan el semàfor està en taronja i, de fet, admet que té tendència a accelerar per evitar que es posi vermell.L'estudi d'Axa també desmenteix algunes creences populars molt esteses, com que els conductors se saben controlar a l'hora de beure i són conscients de quan han de parar. De fet, només el 40% dels enquestats sabia quin és el límit legal permès d'alcohol en sang, situat en els 0,25 mil·lilítres. La resta o reconeixien no conèixer-ho o donaven una resposta equivocada.