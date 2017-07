#watermelondress 🍉 Una publicación compartida de 🌼Lajtos Laura Kinga🌼 (@lajtoslaura_k) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 10:10 PDT

El nou repte viral és comestible i promet arrossegar molts instagramers aquest estiu. Du per nom Watermelon dress i només requereix una síndria i un mòbil o una càmera per captar el moment.El repte consisteix a tallar un tros de síndria en forma de vestit, allunyar-se uns metres i posar com si la fruita fos la indumentària que dus posada.Les xarxes socials ja s'han omplert de divertides instantànies de gent portant un vestit de síndria. Una moda que està arrasant a Estats Units i Itàlia."Watermelon dress" arriba després de fenomens virals en format vídeo com el "Harlem Shake", l'"Ice Bucket Challenge" o, més recentment, el "Mannequin Challenge" i "The floor is lava"