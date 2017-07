Andreu Buenafuente, en el seu habitual monòleg al xou Late Motiv , ha desgranat en menys d'un minut, a la seva manera, l'estat crític de la “guardiola” de les pensions. Tal com explica el presentador, ja no hi ha diners per fer efectiva la paga extra de juliol.Falten 3.000 milions que el Govern demanarà, “a qui”, es pregunta... “doncs a un banc”, diu Buenafuente. “El que va prometre és deute”, conclou, en referències a unes paraules de Rajoy.“Una guardiola és una animal amb un petit tall a sobre. I ara té un altre forat... endevinin a on?”, demana el còmic als espectadors.