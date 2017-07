01/01/1970

L'alcaldessa de Barcelona afirma en una entrevista a «El Periódico» que "tirar milles" i votar de forma unilateral "no és eficaç" i dubta que hi hagi "condicions per un bon referèndum" l'1 d'octubre | Dona a entendre que votarà malgrat que no considerarà vinculant la convocatòria