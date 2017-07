Un avió de la companyia VivaColombia Foto: VivaColombia

Les aerolínies se les empesquen totes per tal d'augmentar la capacitat dels seus vols, reduir despeses i sobretot fer més "cash". L'última revolució podria ser el fet de viatjar dret. Això és el que valora la companyia VivaColombia, segons apunta el Miami Herald . El rotatiu informa que el fundador i director general de la companyia, William Shaw, assegura que estan valorant el fet de potenciar "els viatgers verticals" -gent dreta- traient els seients dels seus avions. El directiu considera que a la gent, en un vol d'una hora i escaig de durada, no l'importa gens si el terra és de marbre, si hi ha televisions o si regalen cacahuets sinó el preu.D'altra banda, mentre s'ho pensa, la companyia colombiana, a causa de l'augment de viatgers i de turistes que viu el país, ha decidit comprar 50 nous Airbus 320, que compten amb una major quantitat de seients i un menor cost de manteniment.La idea de la companyia no és compartida amb les autoritats de l'aviació colombiana, ja que consideren que les persones "han de viatjar com a éssers humans", tal com afirma el director d'Aviació Civil, Alfredo Bocanegra, qui afegeix que "viatjar de peu no és la millor opció que existeix".