Després de seguir el protocol durant tota la cerimònia del seu casament, Leo Messi i Antonela Roccuzzo es van deixar anar durant la festa per celebrar que ja són marit i muller. Després de l'àpat, va arribar el moment de moure l'esquelet amb la millor música i bona companyia. El millor jugador del món, junt amb la seva esposa, va mostrar els seus moviments incontrolables que demostren que l'astre argentí viu un moment molt dolç. Ja s'han filtrat alguns dels vídeos de la festa en els quals es pot veure a la parella a espatlles d'alguns dels convidats on gaudeixen de la nit.Messi i Antonela es van dir el "sí, vull" aquest divendres davant d'uns 260 convidats a Rosario, lloc on es van conèixer i ciutat natal de tots dos.