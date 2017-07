El vídeo més popular de la història de Facebook no el protagonitza cap animal, ni cap polític ni tampoc és d'una broma esbojarrada. Sorprenentment, o no, un vídeo que ensenya diferents solucions molt enginyoses per problemes d'emmagatzematge de roba als armaris que ens afecten a tots.



Aquest vídeo, en el qual es mostren 7 trucs que són molt interessants, va ser pujat pel compte de Blossom el passat 18 de maig i ja acumula més de 335 milions de visualitzacions i més de 10 milions de comparticions.