El món de la música sempre deixa actuacions per recordar i per gaudir. Això és el que va passar aquest dissabte en el marc del Rock Fest Barcelona 2017, que s'està celebrant al parc Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.Cap a les 21.05 h arrencava un dels concerts més esperats del certamen musical, el grup Deep Purple pujava a l'escenari per delitar als espectadors amb el seu últim treball "InFinite", a més de recordar vells temes que mai passaran de moda. Els anglesos van protagonitzar una acció ben especial, van tocar a piano Els Segadors. El públic heavy, no va decebre, i va seguir la música entonant l'himne català.