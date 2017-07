El showman i cantant, Pau Pinós, conegut popularment com "Lo Pau de Ponts", ja té cançó per aquest estiu. Si l'any passat va triomfar amb "La novia estiueja a Salou", la història d'un pagès que patia per haver-se de quedar sol treballar a la granja, ara el pontsicà s'ha convertit en una "estrella llatina" després de l'èxit que ha aconseguit en els darrers mesos a les xarxes socials.



"De ca la padrina a la música latina" és la seva nova cançó de Pinós, la primera de creació pròpia després de fer-se conegut amb versions d'Enrique Iglesias i Luis Fonsi. "Lo Pau de Ponts" canta a duo amb el dominicà Fressh González en un clip en el que es mostra com un ídol musical que viu a cos de rei entre noies, iots, cotxes de luxe i xampany.