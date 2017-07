Una de les piulades catalanòfobes de Daniel Ceballos. Foto: Twitter

Un dels tuits carregant contra Gerard Piqué de Daniel Ceballos. Foto: Twitter

Un altre dels tuits carregant contra Piqué per la seva condició de català. Foto: Twitter

El tuit de tuf masclista contra Sara Carbonero i Iker Casillas. Foto: Twitter

El jugador del Betis Daniel Ceballos és el nou objectiu de Barça. Tot i que el diari As apuntava a un fitxatge imminent pel Reial Madrid, ara Mundo Deportivo assegura que el club blaugrana li segueix l'estela i ha mostrat el seu interès per fitxar-lo.El futbolista, que ha estat reconegut amb el premi MVP de l'Eurocopa sub-21 que va acabar aquest divendres, és una de les joves promeses del futbol espanyol pel que és capaç de demostrar damunt la gespa, però no precisament per la seva capacitat de ser diplomàtic o considerat a les xarxes socials. L'any 2012 es va despatxar a gust amb una bateria de piulades que combinaven el masclisme, la catalanofòbia i l'odi a Gerard Piqué.Ceballos va criticar la xiulada a l'himne durant la final de la Copa del Rei d'aquell any, per exemple, en una piulada en què qualificava catalans i bascos de "gossos" i en què demanava que caigués una bomba sobre l'estadi. També recordava que "això amb Franco no passava". En un altre tuit també reclamava expulsar Gerard Piqué de l'Estat per haver-se fotografiat amb una senyera i l'acusava de no tenir vergonya.En d'altres piulades, Ceballos carregava contra el central del Barça i l'insultava per la seva condició de català amb paraules gruixudes, com ara "català de merda". També tenia records per la nòvia d'Iker Casillas, la periodista Sara Carbonero. Quan es va saber que estaven junts, el futbolista va piular: "Yo me trincaba a la Carbonero sin duda alguna, que se joda iker que seguro que tiene la picha más corta que el canto de un euro el ioputa [sic]".