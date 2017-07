Lionel and Antonella Messi ❤️ pic.twitter.com/Ky2KSZxqsH — Leo Messi (@messi10stats) 1 de juliol de 2017

Aquest divendres la nit és el dia que l'estrella del Barça, Leo Messi, i la seva parella, Antonella Roccuzzo, s'han dit el "sí, vull". En un esdeveniment amb uns 260 convidats i extremes mesures de seguretat, la parella argentina ha formalitzat el seu amor a Rosario, lloc on es van conèixer i ciutat natal de tots dos.L'encarregat de dur-los els anells ha estat el seu fill gran, Thiago, que ha quedat bocabadat al punt de les 1.45 hores de la matinada quan ha arribat el moment més esperat.Entre els convidats, hi havia els jugadors de la plantilla de la Barça, així com excompanys de l'astre argentí com Cesc Fàbregas, Dani Alves, Samuel Eto'o o Carles Puyol o jugadors de la selecció argentina. Qui no hi podia faltar era el pare, que ha assegurat que aquest sí que era "el partit de la seva vida".