El polèmic Javier Cárdenas assegura que se sent "perseguit" a Catalunya. El presentador del programade TVE i director del programa matinal d'Europa FM ha carregat contra la Generalitat perquè, des del seu punt de vista, intenta imposar el "pensament únic" i "caçar" tots els periodistes que, com ell, no "combreguen amb aquesta estratègia".Cárdenas va dedicar uns minuts del seu últim programa radiofònic a repassar les últimes polèmiques que envolten el procés sobiranista, com ara el paper que els funcionaris hauran de jugar en la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. Segons el periodista, el Govern intenta "utilitzar" els funcionaris.Però Cárdenas no s'atura aquí. Després de carregar contra l'executiu de Carles Puigdemont, passa a criticar el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, que va rescatar un tuit del presentador criticant el Tribunal Europeu d'Estrasburg. "Ara deu estar pensant: 'Que boques que sóc!', perquè van detenir el violador de l'ascensor i ell dirà: 'Merda, acabo de defensar els jutges que han permès que quedi en llibertat un porc que viola i assassina nenes'", va deixar caure Cárdenas.