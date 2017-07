Aquí mi CARA A CARA con @gabrielrufian, dejándole las cosas claras. Tuiter no me deja subirla entera, está en mi FB:https://t.co/JQGhU7RrZP pic.twitter.com/anqMzZABHs — Cuñado (@CunadoDeTuiter) 27 de juny de 2017

Gabriel Rufián és un dels polítics que més bé es sap moure a Twitter. A vegades, però, acaba pagant el preu de ser un dels grans protagonistes d'aquesta xarxa social. Aquesta setmana ha hagut de fer front al qüestionari del Cuñado de Twitter , un usuari que, en to de broma, fa els comentaris propis d'un cunyat a Twitter. La seva pregunta per desmuntar l'independentisme català, per exemple, és el clàssic: "Qué pone en tu DNI?".El cunyat li formula preguntes que Rufián esquiva cop pot, i sempre fent broma. La del DNI, per exemple, la respon amb una afirmació sorprenent: "Al meu carnet hi diu que sóc home, però jo em sento dona". Sobre si els catalans haurien de renunciar a la independència perquè el Barça deixaria de jugar a Primera, el diputat d'Esquerra al Congrés recorda que el Mònaco no és francès però competeix a la màxima competició de França.El cunyat també carrega contra les seves americanes d'Amancio Ortega, però Rufián recorda que ell només s'aprofita de la "plusvàlua" que genera. Quan li demana si no s'ha plantejat deixar de parlar català "", el diputat republicà assegura que el seu objectiu és construir una república catalana que parli en urdú. "És un idioma, per si no ho sabies", rebla. L'entrevista s'acaba amb un regal surrealista de l'entrevistador: una funda de mòbil per poder-lo guardar al cinturó i continuar fent tuits.