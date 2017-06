01/01/1970

El president d'Òmnium considera que és el moment de l'"exigència col·lectiva" i reclama que apareguin els "lideratges" camí de l'1 d'octubre | Afirma que no té cap dubte que el referèndum tindrà garanties i serà vinculant, i avisa que no permetran que "hi hagi un nou 9-N" | "L'alcaldessa de Barcelona i Catalunya en Comú ens han demostrat que tenen sentit comú suficient com per no fer filibusterisme [amb el referèndum]", sosté