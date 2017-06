Me estáis volviendo loco pidiéndome entradas para la gira de @shakira: en Viber las podéis conseguir hoy. Dejarme tomar un poquito el sol! 😎 pic.twitter.com/1mLCknEyOJ — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de juny de 2017

Gerard Piqué alimenta les xarxes socials fins i tot quan està de vacances. En aquesta ocasió, ho ha fet per mostrar als seus seguidors el canvi de look estiuenc que ha decidit fer ara que arriba la calor i, en paral·lel, per demanar-los una mica de paciència.El primer objectiu l'ha assolit penjant una fotografia seva a la platja a Twitter en què se'l veu molt canviat. El motiu? S'ha tallat els cabells completament, tot i que ha mantingut la seva característica barba. De fet, aquest look no és nou en ell; ja el portava anys enrere.L'altra fita l'ha tancat en la mateixa piulada. Al missatge demanava als seguidors que deixin de demanar entrades per la nova gira de la seva parella, la cantant Shakira, i els recordava que es posaran a la venda aviat a través de Viber. El text el tancava d'una manera rotunda: "Deixeu-me prendre el sol!".El tuit simpàtic del futbolista ja acumula gairebé 2.000 retuits i 12.000 m'agrada, malgrat que encara no fa ni 24 hores que circula per la xarxa. Alguns, però, ja han tingut temps de fer-ne fins i tot algun dels populars memes jugant amb el canvi de look del central del Barça.