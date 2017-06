Els espectadors habituals de First Dates , el programa de cites de Cuatro, saben prou bé que totes les vetllades s'acaben de la mateixa manera: amb els dos protagonistes del sopar asseguts de costat davant de càmera. És una escena final no sempre exempt de moments de tensió. Aquest dimecres, per exemple, la cita entre l'Ignacio i en Francisco va acabar de la pitjor manera possible.Les coses es van començar a tòrcer ben aviat. D'entrada, l'Ignacio va refusar fer-se una foto amb el seu company de taula. El sopar va transcórrer llavors amb moments de tensió puntuals, però l'explosió de mals averanys va arribar al final. Quan li van demanar si tornaria a tenir una cita amb l'Ignacio, en Francisco va assegurar que no com a "nòvio d'amor", però no va descartar tornar-lo a veure com a "amic".En canvi, la resposta del seu company no va admetre matisos. "Ni d'amistat, ni de nòvios, ni de res. Som molt diferents i no vull tornar-te a veure", va sentenciar. Una carbassa que en Francisco no va entomar amb massa dignitat: "Però qui et penses que ets? Estàs refusant a un tio molt gran... Sóc millor mil vegades millor que tu!". La tensió va continuar augmentant a mesura que en Francisco s'incendiava... No sembla, doncs, que valgui la pena esperar una segona part de la pel·lícula.