Javier Cárdenas, en una foto d'arxiu. Foto: Wikicommons

Javier Cárdenas, que mai ha amagat la poca simpatia vers el procés sobiranista, ha tornat a fer anar el ventilador i ha carregat amb duresa contra el programa d'humor de TV3 Polònia , on van emetre un gag imitant-lo, una proposta que no li ha fet massa gràcia. Ho ha fet avui des de l'emissora Europa FM, al seu programa matinal Levántate y Cárdenas.El presentador critica el Polònia, que s'ha “radicalitzat” i que el busca a “ell”, que només dedica "cinc minuts a la política en un programa de tres hores". “Agafen les armes que tenen per anar en contra d'aquell que va en contra del seu pensament i tracten de cardar-lo”, critica. “No poden permetre un altre pensament que no sigui el d'ells”, afegeix. “Aquests programes d'humor, entre cometes, és la manera que tenen per fer callar boques”, continua.“Així és com s'utilitzen els diners de tots els catalans”, continua Cárdenas en el seu monòleg contra el programa de la televisió pública. “I com que jo soc l'únic que ho diu... vinga! A saco! A saco!”, conclou.En el seu discurs contra el sobiranisme català, Cárdenas també ha carregat prèviament contra Carles Puigdemont i Lluís Llach, en el marc de la polèmica pels funcionaris. També ha parlat de Gabriel Rufián, amb qui va mantenir una picabaralla fa pocs dies En les darreres setmanes, Cárdenas s'ha vist implicat en diverses polèmiques, com la de la pediatra i les vacunes , i les declaracions creuades amb un altre presentador, Andreu Bueneafuente