Els concursants del popular programa MasterChef de RTVE cobren poc més de 1.000 euros al mes, segons ha revelat el diari El Mundo en un dels seus blocs d'opinió . Una vegada acabat el concurs, qualsevol contracte o promoció que aconsegueixen gràcies al programa, s'ho han de repartir amb la productora, que s'emporta un 30%.Els concursants escollits es tanquen durant tres mesos, totalment aïllats, en una casa de les afores de Madrid. Durant aquest període, el ritme és frenètic: gravacions al plató i a exteriors, cada dimarts i dijous, i classes de cuina. El seu contacte amb l'exterior es gairebé inexistent, només dues trucades de cinc minuts a la setmana i una de 10, sempre sota la supervisió d'un membre de producció. I és que la confidencialitat és clau en un programa que s'emet mesos després d'haver estat enregistrat.El concursants només cobren durant aquests tres mesos. Un “salari” discret, però que es “compensa” amb la formació que reben de grans cuiners i la visibilitat que adquireixen, que els pot facilitar una millor promoció en el sector. La cinquena edició del concurs es va acabar aquest dimarts . El guanyador d'enguany ha estat Jorge, que “ha trobat els sabors de Granada com a punt de partida i ha sabut desenvolupar el seu talent com a ningú”, explica el programa al seu web. A la final, hi van arribar Edurne i Nathan.El programa de cloenda va ser molt emotiu, ple de retrobades i amb la presència del xef francès Joëll Robuchon, amb 31 estrelles Michelin.