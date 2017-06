Sniper battle inside Raqqa city. Thank god the ISIS terrorist missed 🙏🙏 pic.twitter.com/c75h4HSjIW — Hemze Hamza (@Sergermed_) 27 de juny de 2017

Una franctiradora kurda de les Unitats de Protecció del Poble (YPG) està fent la volta al món després de la publicació d’un vídeo del periodista Hemze Hamza enregistrat a la ciutat de Raqqa, considerada la capital de l'autoanomenat califat i on s'està duent a terme una de les ofensives per acabar amb el grup terrorista.Tal com es veu en les imatges, després que ella dispari, una bala li passa fregant el cap i acaba impactant a la paret del búnquer on es troba. La seva reacció? Somriure i treure la llengua. El mateix periodista, proper a les YPG, piula: "Les dones kurdes no coneixen la por". "La mitjana d'ésser humans haurien tingut por de per vida després d'estar tan a prop de la mort però ella va seguir rient", rebla.