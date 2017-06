Ya sabemos que conoces la diferencia entre "dentro" y "fuera", pero ¿diferencias "bien" y "mal" en las rotondas? pic.twitter.com/B8NXK0sbnw — Guardia Civil (@guardiacivil) 21 de juny de 2017

La policia ho continua intentant. Tots els cossos de seguretat intenten que els conductors compleixin les normes de circulació i, en particular, que circulin correctament per l'interior de les rotondes. La policia ha publicat multitud de missatges insistint en aquesta necessitat, però la Guàrdia Civil ara n'ha penjat un a Twitter que també juga amb l'humor."Sabem que coneixes la diferència entre 'dins' i 'fora', però diferencies 'bé' i 'malament' a les rotondes?", es pregunten, en broma, els responsables del cos policial espanyol. El to ha agradat els usuaris i el tuit ja acumula milers de retuits i de m'agrades.Adjunt a la piulada hi ha un vídeo que mostra com circular per l'interior d'un giratori. Primer hi apareix un cotxe que la travessa per la meitat, fent cas omís dels carrils. I, després, una que la fa correctament, girant tal i com toca. En el primer cas, el vídeo indica que ha fet el gir "malament" i, en el segon, que l'ha fet "bé". Pedagogia pura al servei de la seguretat viària.