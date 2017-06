Starbucks

Les begudes fredes de les famoses cadenes de cafeteries Starbucks, Costa Coffee i Nero al Regne Unit contenen nivells "preocupants" de bacteris fecals. La conclusió a la que han arribat gràcies a una investigació clandestina al programa BBC Watchdog després d'analitzar mostres del gel que utilitzen per fer-les.Així, de cada 10 mostres que van prendre a Costa, set contenien alts nivells de bacteris fecals, mentre que per a Starbucks i Nero, n'eren 3 de cada 10. Tony Lewis, un expert de l'organisme professional de salut ambiental, ha exposat a la BBC que els nivells eren "preocupants". "Això no hauria d'estar present en cap nivell, i menys en les significants quantitats trobades".Segons la mateixa BBC, les tres cadenes ja han obert una investigació per esclarir què pot haver-los passat.