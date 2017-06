La llet semidesnatada d'Hacendado, la marca blanca de Mercadona, és al millor del mercat. Aquesta és, almenys, la conclusió de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que aquest dimecres ha fet públic un rànquing amb els millors productes làctics semidesnatats . De fet, les deu primeres posicions de la llista estan copades per les marques blanques, que triomfen de manera indiscutible.La llet semidesnatada de Mercadona lidera el rànquing amb 74 punts, però la segueix de molt a prop la catalana Llet Nostra, que en té 73. Aquesta també és la puntuació obtinguda per la Consum, de marca blanca. La quarta posició l'ocupa un altre producte de marca blanca, en aquest cas la llet semidesnatada d'Eroski. Just al darrere, tancant el top 5, hi ha la llet de Président, que suma 72 punts.El Corte Inglés aconsegueix situar-se a la sisena plaça amb els mateixos punts que Président i que Pascual, que ocupa la setena. El Castillo, Aliada i Únicla clouen les deu primeres posicions del rànquing amb 71 punts. Així, entre la primera posició i la desena només hi ha tres punts de diferència, una mostra de "la molt bona qualitat" dels productes làctics semidesnatats del mercat, segons l'OCU.A més, l'Organització Espanyola de Consumidors també es felicita perquè la majoria de les marques que estan més ben considerades són de marca blanca i, per tant, més econòmiques. La primera, d'Hacendado, n'és un bon exemple. "Tenim productes de bona qualitat a un preu molt competitiu", expliquen des de l'OCU, que assegura haver valorat "paràmetres com la composició nutricional, la qualitat de la matèria prima, l'etiquetat i la higiene del producte".Ara bé, també hi ha llets a la cua. Només suspenen la d'Ato Natura, que obté 42 punts (per sota de l'aprovat, situat en 50). Amb 64 hi ha de la Milbona, de Lidl, la Gourmet (en té 63), la Rio (61) i la Vaquera (60).