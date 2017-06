Por un momento he pensado que la noticia era de @elmundotoday... https://t.co/tQEslP8Niu — Jordi Évole (@jordievole) 27 de juny de 2017

El comissari José Villarejo va trencar aquest diumenge a la nit el seu silenci. Ho va fer al programa Salvados de LaSexta, entrevistat pel periodista Jordi Évole . Villarejo, ara ja jubilat, va ser una peça clau en el funcionament de la Policia Nacional espanyola durant més de tres dècades i va ser un dels membres de la troika policial que, durant l'època del ministre Jorge Fernández Díaz, va liderar la guerra bruta de l'Estat contra Catalunya.Ara, segons ha informat La Vanguardia , Junts pel Sí es planteja citar a declarar el periodista en el marc de la comissió d'investigació de l'operació Catalunya que està tenint lloc al Parlament perquè expliqui més detalls de l'entrevista que va fer per Salvados. Una proposta que el mateix Évole ha considerat surrealista: "Per un moment he pensat que la notícia era d'El Mundo Today", ha escrit al seu compte de Twitter.