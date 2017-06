Revitalizing de Alain. És una crema revitalitzant i reestructuradora, amb àcid ribonucleic (RNA) i àcid desoxiribonucleic (DNA) de 50 mil·lilitres, que es ven a les perfumeries per un preu de 60 euros. Al web de l'empresa es ven a 84,90 euros . El producte es va dissenyar fa 40 anys i s'ha anat perfeccionant amb nous actius de la indústria cosmètica.A Mercadona, la mateixa crema, amb els mateixos ingredients, produïda amb els mateixos reactors i mescladors en una fàbrica de Granada porta el nom de Sisbela. El preu a la cadena de supermercats és de 5 euros, segons explica Economia Digital Però, per què hi ha tanta diferència de preu? Ho explica al rotatiu el mateix creador de la línia Alain Cosmetics: “En la venda a perfumeries o venda directa, les quantitats són molt escasses. Mercadona compra en grans quantitats, que permeten al fabricant multiplicar exponencialment els seus volums de de producció. Encara que el benefici sigui molt reduït, els enormes volums poden obtenir major rendibilitat venent a cinc euros als supermercats que venent a 60 o 80 euros en d'altres establiments”.Mercadona va introduir el producte fa uns mesos i ja s'ha convertit en una de les cremes de referència dels seus supermercats. La cadena ven unes 1.600 unitats al dia, o sigui, mig milió a l'any.