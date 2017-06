Uns minuts abans que comencés l'entrevista sobre l'excomissari José Villarejo El Intermedio de la Sexta, Jordi Évole feia una prova de so amb El Gran Wyoming. El vídeo, que s'ha fet públic ara i que no es va emetre per la televisió, deixa alguns moments del tot surrealistes, com la presencia de dos “espontanis amics” d'Évole que passaven pel carrer i que no van dubtar en afegir-se a la conversa.La xerrada entre els dos presentadors es va allargar uns quatre minuts, sempre en clau de broma. En un moment determinat, amb Évole totalment enriolat, El Gran Wyoming li deixa anar: "¡Jordi, no bebas más! ¿Joder, el Villarejo te ha dado una vida nueva, eh?"