Cristina Pedroche ha protagonitzat l'última portada de la revista Vanity Fair. En la darrera edició de Zapeando, la periodista i col·laboradora de diversos programes d'Atresmedia ha revelat els secrets de la sessió de fotos, que es va allargar durant més de cinc hores i, "tot i ser agradable", la va fer passar "molt de fred".



Pedroche ha reconegut que estava contenta amb la fotografia escollida per a la portada, però també ha denunciat un retoc de Photoshop que l'ha molestat. I és que els responsables de la revista han utilitzat el conegut programa de retoc d'imatges per esborrar les arracades que la periodista portava a la sessió de fotos.



"M'agrada molt tota la geleria però jo no hauria esborrat les arracades... Per mi és com si em treguessin un tatuatge", ha assegurat Pedroche. De fet, ella mateixa reconeix que és molt díficil que "ningú s'hi hagi fixat", però insisteix que per ella és important. De fet, explica que, durant la sessió, va demanar als fotografs si els podia portar i li van respondre que sí. "Però llavors han agafat el Photoshop i apa, fora!", lamenta.