Fragment del vídeo de la campanya per canviar la definició de Zoo | Zoo de Barcelona

01/01/1970

El parc de la capital catalana defensa que és "molt més" que un aparador on hi ha animals | La plataforma Zoo XXI aconsegueix les firmes necessàries per forçar l'Ajuntament a tramitar una iniciativa ciutadana que canviï el model d'equipament