El procés de selecció d'una central nuclear de la República Txeca ha indignat la societat del país. Els responsables de les instal·lacions van organitzar un curiós -i masclista- procés de selecció de personal per escollir la seva nova becària: un concurs de bellesa. Les candidates havien de posar amb bikini a les instal·lacions nuclears. El sistema era senzill: les fotos es penjaven al Facebook i la noia que obtingués més punts era escollida nova becària de la central.



La ràdio pública de la República Txeca ha destapat el concurs, que ha generat una onada d'indignació social. Les noies que participaven al concurs eren estudiants de l'Infocentrum JE Temelín, un institut proper a la central. Algunes de les deu joves que han posat amb prou feines havien fet 18 anys. Ara bé, el mateix institut no va oposar-se a la iniciativa i, de fet, va oferir el seu Facebook per penjar les fotos de les participants.



Finalment, la central nuclear ha acabat rectificant davant les reaccions de rebuig que ha suscitat el seu particular sistema de selecció de personal. Els seus responsables han demanat perdó a les noies i els han anunciat que les contractaran a totes com a becàries. Això sí: la feina no està remunerada i només els servirà per obtenir experiència al sector.