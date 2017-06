En Jose Luis donant el biberó al nadó a l'interior de l'ambulància. Foto: Diputació de Saragossa

La tasca dels Bombers no sempre és agradable. Fer front a situacions de risc, com un incendi, o rescatar víctimes d'un accident de trànsit pot arribar a ser molt dur. A vegades, però, deixa petites càpsules d'esperança entranyables, com la que va protagonitzar aquest cap de setmana en José Luis, un bomber de Casp, a l'Aragó, que va rescatar un nadó en un cotxe accidentat. A la fotografia se'l veu donant-li el biberó dins de l'ambulància.L'accident es va produir a la carretera A-221, entre Casp i Maella. Dos cotxes van impactar frontalment. Una va morir i tres van resultar ferides, entre les quals hi havia els dos pares del petit de sis mesos. Ell anava ben subjectat en una cadireta a la part del darrere del vehicle i va sortir del sinistre il·lès. La Diputació de Saragossa ha compartit la foto a les xarxes socials per subratllar la importància de subjectar correctament els infants i reivindicar la tasca dels bombers.