Algunes de les portades de la premsa britànica. Foto: Twitter

La presència d'una tintorera a la platja d'Illetes, a Mallorca, ha desencadenat una onada de "pànic" entre els banyistes britànics. Aquesta és, almenys, la impressió de la premsa sensacionalista del Regne Unit, que aquest dilluns ha obert les seves portades amb fotos i titulars amb la imatge d'una tintorera d'un metre i mig a la vora d'un grup de turistes.L'animal, que es va acostar a les platges de Palma i Calvià perquè estava desorientat, va ser sacrificat diumenge al vespre. Els experts en fauna marina la van rescatar i van intentar curar-li les ferides que tenia a la boca, però no se'n van sortir i van decidir sacrificar-la. Les lesions havien estat causades per un ham i impedien que la tintorera, una femella, pogués alimentar-se.En general, aquesta espècie no ataca les persones a no ser que se senti amenaçada. Com que semblava desorientada, els socorristes van demanar als banyistes que abandonessin l'aigua per evitar mals majors. La premsa britànica, però, ha sucat pa a la història i ha escrit titulars morbosos, com ara "Turistes britànics aterrits per un tauró" o "Terror durant les vacances dels britànics".