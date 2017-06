Una jove de 14 anys veïna de Delaware, als Estats Units, ha tornat a néixer. La jove gaudia de les vistes del parc de Great Scape de Queensbury, a tocar de Manhattan, des de dalt d'una atracció. De sobte, però, la noia va relliscar i va quedar penjant des dalt de la instal·lació. El seu germà petit s'ho mirava des del seu costat, impotent i incapaç de fer res per ajudar-la.Les persones que es trobaven a la zona de l'incident van veure l'adolescent suspesa a l'aire, amb els peus fora de la cabina de l'atracció. Els tècnics del parc la van aturar per evitar que la noia prengués mal i va quedar penjada d'uns set metres d'altura. La situació hauria pogut acabar en tragèdia, però es va resoldre favorablement perquè dos visitants del parc, un pare de 47 anys i la seva filla de 21, van atrapar la jove al vol just quan estava a punt d'impactar amb el terra.El pare i la noia ja sortien del parc quan van veure la jove penjant. Li van demanar que es tranquil·litzés i la van convidar a deixar-se caure sobre els seus braços. La noia, dubtosa, va acabar fent el pas i ells la van poder recollir al vol. Va ser traslladada a un hospital per precaució, però l'única ferida que tenia era una lesió mínima a l'esquena com a conseqüència d'estar penjada durant gairebé cinc minuts.El pare i la filla que la van rescatar també van patir petites lesions perquè van anar per terra just en el moment de caçar-la. Tots dos estan bé i se senten "feliços" per la gesta, segons han relatat al britànic The Guardian. El que no ha agradat tant a les xarxes ha estat l'actitud d'alguns visitants, que van mirar-se l'escena des de lluny per gravar-la amb els mòbils, sense fer ni tan sols el més mínim intent d'ajudar.