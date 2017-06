El bol Blanda Blank Foto: Ikea

El suec Richard Walter es trobava a la seva terrassa prenent el sol quan de sobte va començar a sentir una forta olor de cremat. Provenia del bol Blanda Blank d'Ikea, habitual en les compres de molts clients del gegant del mobiliari per fer-hi amanides o posar-hi fruita. Així les coses, Walter hi havia dipositat raïm i s'estava cremant.Per a aquells que no el van creure, va tornar-ho a fer amb un paper i va penjar el resultat, idèntic, al seu compte de Facebook. Des d'Ikea, tal com recull el portal Gizmodo , asseguren que s'han de donar "molts paràmetres diferents amb el contingut del bol" i que les possibilitats que s'encengui són "extremadament baixes".