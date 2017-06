Diversos homes van protagonitzar aquest dissabte al voltant de les 22 hores una baralla a la plaça del Coll de Palma. Segons la policia local de la capital de les Illes, no hi va haver cap detingut.En un vídeo penjat a Youtube per un testimoni es pot veure com dos homes es colpegen a cops de punys i fins i tot amb una cadira mentre altres intenten aturar-los.En un altre vídeo penjat pel mateix usuari, s’aprecia com altres individus s’han sumat a la baralla i als que identifica com a “un polonès i uns alemanys”.És per això que la policia ha obert un informe judicial per un presumpte delicte de lesions lleus.