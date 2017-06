999 call received reporting that the Queen isn't wearing a seatbelt. #not999 #notevenwestyorkshire — WYP Contact Centre (@WYP_CCC) 21 de juny de 2017

La llei és igual per a tots. Una sentència que, especialment en països de monarquia constitucional, està en entredit. Un curiosa casualitat ha afegit arguments aquesta hipòtesis. El passat dimecres, una trucada anònima a la Policia Oest de Yorkshire alertava que la reina Isabel II i el príncep Carles no duien posat el cinturó de seguretat. Els monarques anaven en direcció a Buckingham Palace amb el cotxe oficial.El twitter d'emergències britànic va informar de tal fet, del qual se'n va fer ressò el Yorkshire Evening Post. Tot i la infracció, i que la normativa anglesa recull amb sancions econòmiques, la reina no està sotmesa a la mateixa regulació que un ciutadà.Malgrat la família reial no s'ha pronunciat sobre aquest afer, sí ha llençat un missatge esclaridor: "la reina és molt curosa i sempre s'assegura que totes les seves activitats personals es duguin a terme sota l'estricte compliment de les lleis".