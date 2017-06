🐶 Cuando saques a tu perro a pasear 🐕☀️, aplica la regla de los 5". ¿Aguantarías 5" 🤚el calor del asfalto? 📛#GC

🔗https://t.co/S3Bowj8frn pic.twitter.com/HyQXvVdHYS — Guardia Civil (@guardiacivil) 23 de juny de 2017

Els experts apunten, habitualment, cap a la canalla i la gent gran com els col·lectius més sensibles en aquests episodis de calor extrema, que de forma inusual s'estan donant aquest mes de juny. Però no són els únics afectats, també les mascotes la pateixen.A banda d'hidratar-los, necessiten, en el cas dels gossos, passejar, sortir al carrer. La Guàrdia Civil ha fet un curiós suggeriment, que ha anomenat la regla dels cinc segons. Consisteix en posar la mà sobre l'asfalt i si no s'aguanta aquest temps, vol dir que no es pot fer el passeig.El tuit ve acompanyat d'un enllaç, a una informació del web veterinarios.info , en el qual es desenvolupa una mica més aquesta teoria.