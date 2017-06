El compositor de bandes sonores John Williams està acostumat a rebre felicitacions i premis per la seva dilatada tasca. Segurament, s'haurà sorprès de l'homenatge que el grup Din & Tonics, de la Universitat de Harvard, li ha rendit.Un dels membres de la formació, sobresurt i fa un pas per exclamar: "Fa molts i molts anys, en una galàxia molt llunyana..." i comencen a cantar els acords de la Guerra de les Galàxies. Així com, Indiana Jones, E.T., Harry Potter i Superman, entre d'altres títols de Williams.Tot i així, i degut a l'extens historial de creacions musicals de l'americà, no han sonat pel·lícules com Jurassic Park, La llista de Schindler i Intel·ligència Artificial, entre molts d'altres.