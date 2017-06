Un estudi del portal Bijoux Indiscrets revela , entre d'altres conclusions, que el 25% de les dones admeten que no arriben a l'orgasme mentre practiquen relacions amb la seva parella. La sexòloga Vanesa Marín, una de les autores de l'estudi, creu que possiblement sí que el van experimentar, però sosté que moltes d'elles ni tan sols ho sabien. La seva hipòtess és que la dona en pot tenir "una gran varietat d'orgasmes" i no sempre els identifica.Aquests dubtes deriven en la negació, per això aconsella anar a l'arrel. L'orgasme, al cap i la fi, és una reacció de plaer després de sotmetre al cos a una tensió física, encara que també hi juga una part important l'estimulació del cervell. En aquest sentit, ja hi ha exercicis recomanats per tal d'enfortir els músculs que es contrauen durant l'orgasme. Sigui com sigui, el suggeriment més estès entre diversos especialistes és gaudir del moment, deixant a banda si s'arriba o no al clímax.