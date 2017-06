Una nova joguina molt perillosa s'està posant de moda a la Xina, segons informa la CNN Després del polèmic fidget spinner , aquesta nova joguina podria ser el nou objecte de moda entre els més petits. Es tracta d'una petita ballesta que pot disparar escuradents i que ja s'ha convertit en un maldecap per als pares. Igual que es poden llançar escuradents, també es poden introduir per al seu llançament objectes com claus o agulles.Aquest aparell té la suficient potència per trencar vidres si s'utilitzen claus o agulles. Igualment, un escuradents pot perforar fins i tot una llauna d'alumini, segons informa la televisió estatal xinesa.A la Xina, molts pares ja s'han mobilitzat davant de l'expansió d'aquest joguet entre els nens. De fet, la policia ha intervingut ja en diverses províncies del país per confiscar aquests perillosos objectes. "Els empresaris no haurien de vendre joguines que puguin perjudicar físicament o mentalment els menors", va dir l'Administració d'Indústria i Comerç de Chengdu, a la capital provincial de Sichuan, en declaracions recollides per la CNN.