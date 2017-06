Quan un camió avança un altre en una autovia de dos carrils, cal tenir paciència. Contemplar la maniobra pot ser pesat, desesperant o, en casos com el d'aquest vídeo, inquietant.La maniobra és llarga i dos camions circulen en paral·lel durant uns minuts. Mentrestant, els vehicles s'amunteguen al darrere esperant que l'avançament acabi. Per sorpresa, un tercer camió es disposa a avançar també el vehicle del mig, i ho fa per la dreta, pel voral.Així, durant uns segons els tres vehicles circulen en paral·lel fins que el de la dreta avança el del mig i l'obliga a frenar per tal que el de l'esquerra completi la maniobra.El perillós avançament va tenir lloc el passat mes de maig a l'autovia interestatal 10 dels Estats Units d'Amèrica.