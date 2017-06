Recordes els personatges Stewie i Brian de la sèrie animada Family Guy? Stewie és un nadó amb bolquers que s'entén d'allò més bé amb el gos de la família, Brian, amb el que planeja tot tipus de divertides aventures. Doncs bé, el vídeo que veuràs a continuació és una cosa semblant però en la vida real, i els seus protagonistes són Maverick, el nadó, i Leroy, el gos.



Tots dos es van conjurar i van planejar "l'assalt" a l'enorme nevera que tenen a la cuina. Es pot observar com Maverick intenta obrir les portes de la nevera, però estan molt altes per a ell i no pot amb elles, així que decideix servir-se de la seva amic Leroy per poder dur a terme el seu pla: pujar-hi per assolir millor. El gos aguanta estoicament el pes del nen fins que obre la nevera. Missió complerta. A ell també li agrada que els plans surtin bé...



Els seus pares, Rob Herbert i Carrie Harden, van ser testimonis del fabulós pla de robatori del seu fill. En veure-ho, no van poder més que gravar-ho amb el seu telèfon mòbil i pujar-lo a Facebook, on s'ha convertit en un veritable fenomen viral a tenir en pocs dies més de 92 milions de reproduccions i gairebé 200.000 compartits.