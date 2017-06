La periodista Susanna Griso, presentadora del programa d'Antena 3 Espejo Público, ha llançat un missatge contundent al president de Venezuela a través del seu programa de televisió. Després d'unes polèmiques declaracions de Nicolás Maduro, Griso va tornar-s'hi dient que li respondrien "els seus morts".



Recentment, Maduro va parlar del programa en un dels seus discursos i va imitar la presentadora. "L'altre dia en un programa anomenat Espejo Público, la presentadora deia: 'Maduro va tornar a carregar contra Espanya, Maduro va tornar a carregar contra Antena 3, té una obsessió amb Espanya'", comentava el dirigent veneçolà.



"Senyor Maduro, sento decebre'l. Jo no li respondré", va afirmar Griso durant l'emissió del seu programa. I va afegir que es limitarien a posar-lo "davant del mirall". "Li respondran els seus actes, li respondran els seus morts", va anunciar Griso per donar pas a una crònica del succeït als carrers de Veneçuela en les darreres setmanes.



Griso va recordar que unes hores abans la policia de Maduro havia matat un noi de 22 anys a Caracas i que ja hi havia 75 morts des que van iniciar-se les protestes a la capital veneçolana. "Sento dir-li, senyor Maduro, que la història no l'absoldrà".