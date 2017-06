Lucía Lapiedra Foto: YouTube

Vendo mis implantes d silicona a pornofil@s,fans de lucia lapiedra(son sus tetas😉) las envío por correo 500 euros Quien da mas ?#TuitSerio — Miriam sanchez (@miriamsan81) 24 de gener de 2017

L'actriu porno Miriam Sánchez, més coneguda com a Lucía Lapiedra, ha venut els seus pits a través d'Internet. Concretament, ha venut les pròtesis mamàries que recentment s'ha tret per evitar mals d'esquena i amb l'objectiu de poder dedicar-se al món de la interpretació, segons anuncia La Vanguardia L'actriu té 36 anys i a principis de juny es va sotmetre a una operació perquè les pròtesis, després d'altres intervencions quirúrgiques, li provocaven mal d'esquena per les seves grans dimensions. La 115 de Lucía Lapiedra ha passat a ser la 85 de Miriam Sánchez. L'actriu ha defensat els pits petits. "En el porno es treu la moda de les boles gegantines perquè la silicona, al cap dels anys, dona molta guerra", ha piulat al seu compte de Twitter Fins i tot la revista Vice ha parlat amb el comprador de les pròtesis, que pesen prop d'un quilo. El comprador assegura que "tot va començar com una broma" quan l'actriu va posar-les a la venda a través de Twitter i que amaga la seva adquisició cada vegada que rep visites.Les pròtesis van arribar a casa d'aquest noi, en Rafa, a través de correu certificat. Ell va pagar prèviament 500 euros mitjançant transferència bancària. Segons diu, no les utilitza com a element fetitxista sinó que les guarda com un objecte de col·lecció per ser d'una de les actrius pornogràfiques més famoses d'Espanya.Miriam Sánchez, que va esdevenir popular amb el nom de Lucía Lapiedra com a actriu porno i en programes de Telecinco, ha decidit començar una nova vida d'actriu lluny de la indústria pornogràfica. Mentrestant, continua fent actuacions a discoteques d'arreu d'Espanya.