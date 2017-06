Escaldar-te i cremar-te els peus a la platja ja és història. Un italià ha creat unes sandàlies minimalistes però molt útils per facilitar la vida als banyistes. Sovint, desplaçar-se de la tovallola fins a l'aigua en platges atapeïdes és un suplici: la sorra bull i cal córrer com si es caminés sobre unes brases. A més, les plantes dels peus són molt vulnerables quan prenem el sol i és fàcil que es cremin. Per no parlar de la possibilitat que s'hi enganxin burilles, troços de vidre o pedretes molestes.Les sandàlies, creades per Sabato Alterio i batejades com a Nakefit , són, en realitat, unes plantilles tot-terreny dissenyades per poder caminar sense relliscar per terrenys com l'entorn d'una piscina o per moure's sense cremar-se per la platja. A més, són resistents i, malgrat la seva finor, eviten que els peus acabin massegats a base de pedretes o altres obstacles repartits per terra. El creador de l'invent busca fonts per poder finançar l'invent i començar-lo a comercialitzar.