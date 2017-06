OPINAR EN TWITTER pic.twitter.com/VPxScgVPZy — k o r a h (@Korah_FF) 22 de juny de 2017

Opinar a Twitter té els seus riscos. Ho saben bé personatges públics com Gabriel Rufián o Lluís Llach, però també usuaris anònims que han vist com una piulada seva desencadenava l'ira d'altres tuitaires. El youtuber conegut popularment pel nom de Korah ha decidit riure's d'aquesta situació en un vídeo hilarant que ja acumula més de 13.000 retuits a Twitter, la primera xarxa social on ho ha compartit, precisament perquè és la protagonista de les imatges.Korah ha rescatat el vídeo de la trepident persecució d'unes serps a un llangardaix. Ell, però, l'ha doblat fent tot tipus de veus i se n'ha mofat: el llangardaix és ara un pobre tuitaire indefens i les serps, tota la resta d'usuaris que carreguen contra ell per haver expressat la seva opinió. "Bé, sembla que ha quedat un bon dia per obrir Twitter... Va, opinaré una cosa", comença el vídeo. A partir d'aquí, no riure -o quedar atrapat per les espectaculars imatges- és impossible.